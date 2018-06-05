Названы автомобили с пробегом, которые скоро окажутся в дефиците

Популярные модели подорожают, а выбор сократится.

По состоянию на 1 мая 2018 года наибольший рост стоимости зафиксирован у трехлетних кроссоверов и внедорожников — это Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и их одноклассники. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Avito, средневзвешенная цена таких SUV составляла 1,49 млн рублей, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.

По оценкам аналитиков, к концу текущего года средневзвешенная стоимость подержанных автомобилей увеличится примерно на 16%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рост цен на автомобили с пробегом свидетельствует о скором дефиците. Повышенный спрос провоцирует скачки стоимости, и уже к концу 2018 года в перечисленных сегментах он превысит предложение: на вторичном рынке появятся «трехлетки» 2016 года выпуска, которые после падения рубля продавались почти в два раза дороже. Причем этих машин было мало. Специалисты приводят в пример Volkswagen Tiguan , Mazda6, Ford Focus, Honda CR-V и Audi Q3 , продажи которых упали в два-три раза. Они прогназируют, что в результате спрос трансформируется: покупатели будут вынуждены выбирать авто под свой бюджет или пересаживаться на более старые автомобили с большим пробегом

Согласно данным «Автостата», продажы автомобилей на вторичном рынке в первом квартале этого года составили 1 млн 131 тыс. штук, что лишь на 0,1% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Напомним, ранее появилась информация о возможном запрете в России продажи подержанных автомобилей «из рук в руки». Тогда сообщалось, что государство планирует обязать автовладельцев продавать машины с пробегом через единую аукционную платформу. Впрочем, позже разработку реформы вторичного авторынка в Минпромторге опровергли.

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