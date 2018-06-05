«Эксклюзивный» Volkswagen Beetle прощается с Японией

Легендарная модель немецкой марки вскоре станет историей.

Volkswagen собирается отправить текущий Beetle на пенсию из-за слабого спроса. Текущее поколение «Жука» вышло на рынок в 2012 году и разошлось тогда тиражом 108 тысяч экземпляров, но в 2017 году объем продаж составил только 59 тысяч. В прошлом году производитель принял решение отказаться от модели и не планирует разрабатывать преемника.

В целом ряде стран прекращение продаж Volkswagen Beetle , сборка которого осуществляется в Мексике, никак не афишировался. В нашу страну последние автомобили импортировались еще в 2016 году. Продажи хэтча в Германии прекратились в 2017 году, а в начале весны текущего года перестали завозить кабриолеты, хотя, у дилеров еще есть запас автомобилей.

Япония стала одним из последних рынков, на котором продажи Beetle продолжаются, поскольку там он считается культовым. «Жук» даже вошел в ТОП-20 импортных машин с 4 445 проданными автомобилями в 2017 году, что на 14% превышает результат предыдущего года. Например, объем продаж Fiat 500 составил 4 303 единицы.

Для японских потребителей Volkswagen подготовил «прощальную» серию Beetle Exclusive с особой отделкой и расширенным списком оборудования. Обивка выполнена из комбинации кожи nappa двух цветов с ромбовидной стежкой, на порогах крепятся накладки с названием версии, а в оснащение входят информационно-развлекательная система и климат-контроль. «Эксклюзивная» версия также получила 18-дюймовые колеса, биксеноновую головную оптику и светодиодные задние фонари.

Продажи модели за последние три года на рынке США составили: в 2015 году — 22 667 штук, 2016-м — 15 667 единиц и в 2017-м — 15 166 автомобилей. Объем продаж Volkswagen Beetle в Европе зафиксирован следующий: 25 562, 25 127 и 22 360 машин, соответственно.

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По материалам: www.kolesa.ru