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Porsche выпустил два прототипа 911 RSR для гонки в Ле-Мане
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Porsche выпустил два прототипа 911 RSR для гонки в Ле-Мане 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель роскошных автомобилей представил несколько прототипов, которые примут участие в легендарной гонке на выносливость. Модели 911 RSR получили отличительный экстерьер в розовом и сине-белом оттенках.
В честь семидесятилетнего юбилея, который Porsche празднует с помощью множества выставок, марка решила реализовать два автомобиля, получившие внешний вид, напоминающий самые яркие машины компании. Первая из модификаций под номером 92 получила роскошную расцветку, названную «Розовая свинья», что впервые использовалась для Porsche 917/20 в Ле-Мане в 1971 году. В это же время второй прототип №91 стал обладателем окраски, в основном сочетающей синие и белые оттенки, в которые ранее были окутаны Rothmans Porsche 956 и 926C, участвовавшие в 24 часах Ле-Мана в 1982-1987 годах и завоевавшие там победу четыре раза (каждый автомобиль дважды оказался на первом месте).
За рулем Porsche 911 RSR №91 должны оказаться Джианмария Бруни (Италия), Ричард Лиц (Австрия) и Фредерик Маковецки (Франция), в то время как управлять Porsche 911 RSR №92 будет Кэвином Эстре (Франция), Майклом Кристенсеном (Дания) и Лоренсом Вантуром (Бельгия).
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