Видео: Уникальный Ferrari запустили впервые за 50 лет

Благодаря этому видео вы станете свидетелями исторического момента: одна из самых редких и странных на вид машин в мире впервые выезжает на дорогу спустя почти 50 с момента создания. Это Ferrari 512S Modulo — концепт трекового автомобиля, который был разработан в 1970 году.

Эта машина ни разу не была выпущена в свет, выступая лишь статистом на всевозможных автошоу. Впоследствии она заняла свое место в музее ателье Pinifarina. Но знаменитый фанат Ferrari Кэмерон Гликенхаус четыре года назад договорился с ателье о продаже.

Для выступлений в гонках Ле Ман Ferrari построила 25 суперкаров 512S, из которых были проданы лишь 22. Этот концепт Modulo основан на шасси под номером 23, которое просто отдали ателье Pinifarina за ненадобностью. Когда инженеры ателье завершили работу над этим сумасшедшим кузовом, автомобиль мог ехать лишь вперед и назад — у него отсутствовало рулевое управление. Кэмерон Гликенхаус потратил 4 года, чтобы реализовать эту функцию в умопомрачительном концепте.