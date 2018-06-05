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В России отзывают на ремонт 1,5 тысяч «Спринтеров» (может заклинить мотор)
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В России отзывают на ремонт 1,5 тысяч «Спринтеров» (может заклинить мотор) 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
В коммерческих фургонах Mercedes-Benz обнаружили заводские дефекты дизельного двигателя, которые могут привести к неприятным последствиям. Производитель уже запустил отзывную кампанию по ремонту «Спринтеров».
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