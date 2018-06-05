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В России отзывают на ремонт 1,5 тысяч «Спринтеров» (может заклинить мотор)
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В России отзывают на ремонт 1,5 тысяч «Спринтеров» (может заклинить мотор)
Вести.Ru
35 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
В коммерческих фургонах
Mercedes-Benz
обнаружили заводские дефекты дизельного двигателя, которые могут привести к неприятным последствиям. Производитель уже запустил отзывную кампанию по ремонту «Спринтеров».
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