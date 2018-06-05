Автомобили Porsche нельзя купить в Европе 

Осенью в Евросоюзе вступает в силу новый стандарт измерений вредных выбросов двигателей и расхода топлива WLTP. Предыдущий (NEDC) позволял производителям использовать массу ухищрений, в результате чего в официальной характеристике появлялись абсолютно фантастические цифры. Новая система создана, чтобы максимально приблизить полученные при испытаниях параметры к тем, которые будет видеть владелец при реальной эксплуатации.
Из-за этого ряд автопроизводителей столкнулся с необходимостью срочно модернизировать уже выпускаемые моторы. Так, ранее о приостановке выпуска модели М3 и «семерок» заявил концерн BMW, Audi притормозила сборку кроссоверов SQ5, а Peugeot — заряженного хэтчбека 308 GTI.
Но в самую тяжелую ситуацию попала компания Porsche. Она приостановила прием заказов у всех европейских дилеров на все модели! Для удовлетворения текущего спроса создан необходимый складской запас, а вот новые машины ждут модернизированных двигателей. Тем клиентам, кто рассчитывал на индивидуальную комплектацию, придется подождать. Сроки возобновления производства и продаж не сообщаются.