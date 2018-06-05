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Daewoo Matiz снимают с производства
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Daewoo Matiz снимают с производства 

CarClub 13 минут назад
Фото: CarClub
В следующем месяце с конвейера завода General Motors в Узбекистане сойдет последний хэтчбек Matiz. Модель сочли морально и технически устаревшей и снимают с производства в рамках стратегии по обновлению модельного ряда.
Под различными именами городской хэтчбек выпускался в течение 21 года. В Узбекистане его собирают с 2001-го. Он стал четвертой моделью концерна Chevrolet, освоенной заводом. Сначала выпускались только версии с мотором в 800 «кубиков», позже появились исполнения с литровым двигателем, а также модификации с автоматом.
В России Daewoo Matiz был бессменным лидером А-класса. В первую очередь, эту позицию машина удерживала за счет цены и неприхотливости. В Узбекистане вместо «Матиза» покупателям предлагают модель Spark. После ухода марки Daewoo из России у нас на роль «Матиза» заступил Ravon R2 — самый доступный автомобиль на нашем рынке с автоматической коробкой передач.
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