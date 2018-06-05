Daewoo Matiz снимают с производства

В следующем месяце с конвейера завода General Motors в Узбекистане сойдет последний хэтчбек Matiz. Модель сочли морально и технически устаревшей и снимают с производства в рамках стратегии по обновлению модельного ряда.

Под различными именами городской хэтчбек выпускался в течение 21 года. В Узбекистане его собирают с 2001-го. Он стал четвертой моделью концерна Chevrolet , освоенной заводом. Сначала выпускались только версии с мотором в 800 «кубиков», позже появились исполнения с литровым двигателем, а также модификации с автоматом.