Как распознать «битый» автомобиль

Начинающему автолюбителю или такому, который не обременяет себя "погружением в тему" довольно легко стать жертвой нечистых на руку продавцов подержанных машин. Для того, чтобы избежать неприятности, автоэксперты подготовили несколько советов.

Прежде всего обратите внимание на лакокрасочное покрытие приглянувшейся машины. Если после трех-пяти лет эксплуатации она сияет как новая копейка, есть повод внимательнее присмотреться к машине — возможно она побывала в ДТП. Если окраске подвергались отдельные части, то это также будет бросаться в глаза, т.к. заводская краска немного выгорит.

Осмотрите крепеж и сварочные швы. Если боковые панели снимались, это можно определить по крепежным болтам, которые будут иметь немного слизанные грани. Заводская сварка ведется аппаратом точечной сварки. Кустарный ремонт может выдать швы и свежий герметик.

Внимательно осмотрите зазоры вокруг дверей, крышки багажного отсека и капота. Они все должны быть примерно одного размера. Закрытие-открытие дверей не должно требовать дополнительных усилий.

Осмотр оптики может показать, была машина в аварии или нет. Если все выглядит слишком уж новым, значит оптику меняли.

Совершите поезду на выбранном экземпляре. Если в салоне поскрипывают элементы конструкции, возможно что-то менялось после аварии.

Для подстраховки, если вы не имеете должных знаний, пригласите профессионала. Он поможет вам выбрать достойный экземпляр.