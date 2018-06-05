Компания Pagani выпускает версию Zonda Aether в единственном экземпляре

Итальянский производитель гиперкаров продолжает выпускать одноразовые автомобили, выполненные на заказ. На этот раз уникальный родстер дебютировал на международном мероприятии Pagani в Италии и отправился к клиенту марки, который также является владельцем не менее эксклюзивного Ferrari SP38, представленного на прошлой неделе.

Компания начала разрабатывать автомобиль примерно год назад и, похоже, сумела создать одну из лучших моделей Zonda. С внешней стороны машина объединила матовое и глянцевое углеродное волокно, играющее на контрасте с ярко-красными полосами, расположившимися по центу и по бокам кузова. При этом образ дополнили некоторые детали, вдохновленные Zonda Cinque (например, отличительные воздухозаборники), а также красные линии, выделяющие фары, черные колесные диски и задний диффузор. Под капотом новинки Zonda Aether расположился 7,3-литровый двигатель V12 от Pagani, обеспечивающий минимум 760 лошадиных сил. Агрегат соединили с механической коробкой передач с шестью скоростями и системой заднего привода.