Ещё
Компания Pagani выпускает версию Zonda Aether в единственном экземпляре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Pagani выпускает версию Zonda Aether в единственном экземпляре 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Итальянский производитель гиперкаров продолжает выпускать одноразовые автомобили, выполненные на заказ. На этот раз уникальный родстер дебютировал на международном мероприятии Pagani в Италии и отправился к клиенту марки, который также является владельцем не менее эксклюзивного Ferrari SP38, представленного на прошлой неделе.
Компания начала разрабатывать автомобиль примерно год назад и, похоже, сумела создать одну из лучших моделей Zonda. С внешней стороны машина объединила матовое и глянцевое углеродное волокно, играющее на контрасте с ярко-красными полосами, расположившимися по центу и по бокам кузова. При этом образ дополнили некоторые детали, вдохновленные Zonda Cinque (например, отличительные воздухозаборники), а также красные линии, выделяющие фары, черные колесные диски и задний диффузор. Под капотом новинки Zonda Aether расположился 7,3-литровый двигатель V12 от Pagani, обеспечивающий минимум 760 лошадиных сил. Агрегат соединили с механической коробкой передач с шестью скоростями и системой заднего привода.
Auto.Today: последние новости
Тюнеры прокачали Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Porsche выпустил два прототипа 911 RSR для гонки в Ле-Мане Audi показала переднюю часть Q8 в новом тизере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП2
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Проблема с бензином решена400
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Как распознать «битый» автомобиль
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение