Новый Volkswagen Touareg: названы все рублевые цены

Компания Volkswagen объявила полный прайс-лист на внедорожник Touareg нового поколения. Самый доступный вариант модели будет стоить 3 299 000 рублей (на 240 тысяч рублей дороже предшественника), а наиболее популярная в России версия — дизельная — обойдется минимум в 3 749 000 рублей.

Внедорожник предлагается в трех комплектация — Respect, Status и R-Line. В базове оснащение входят светодиодные фары головного света, отделка салона кожей, подогрев и электропривод передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и навигацией, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади.

В версии Status дополнительно появится подогрев задних сидений, адаптивная пневмоподвеска, 19-дюймовые колеса (вместо 18-дюймовых у базовой машины), бесключевой доступ, сигнализация, электропривод крышки багажника, камера заднего вида и поддержка Apple Carplay и Android Auto.

Цены на новый VW Touareg

| Respect | Status | R-Line —— | —— | —— | —— Бензин, 249 сил | 3 299 000 | 3 739 000 | — Дизель V6, 249 сил | 3 749 000 | 4 189 000 | 4 539 000 Бензин V6, 340 сил | — | 4 439 000 | 4 789 000 Топовый вариант оснащается «спортивным» обвесом кузова, цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном, рулевая колонка с электроприводом, память положения кресел.

За доплату предлагается полноуправляемое шасси, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с массажем, а также увеличенный до 90 литров топливный бак, панорамная крыша.

Новый «Туарег» предлагается на старте продаж с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 сил и 249-сильным шестицилиндрровым дизелем. Модификации с 340-сильным агрегатом V6 TSI появятся немного позже.

В России на модель будет предоставляться гарантия четыре года или 120 тысяч километров пробега.