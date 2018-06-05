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В России начался прием заказов на новый Volkswagen Touareg
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В России начался прием заказов на новый Volkswagen Touareg 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Российское представительство Volkswagen явно торопится вывести на рынок новый Touareg. Если раньше предполагалось, что автомобиль будет представлен на Московском международном автосалоне в конце августа, то теперь очевидно, что он доберется до дилерских центров гораздо раньше. Недаром минимальная цена машины была названа компанией еще в апреле, а теперь на новинку стартовал прием заказов.
В базовой версии Respect — с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 249 л.с. — внедорожник получил кожаный мультируль с обогревом, передние кожаные сиденья Vienna с электрорегулировкой и подогревом, автоматическую блокировку дифференциала, противотуманные фары и светодиодные задние фонари, системы Start/Stop, автоматического управления дальним светом Light Assist, распознавания усталости водителя и контроля дистанции спереди Front Assist, круиз-контроль с ограничителем скорости, индикатор давления в шинах, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и навигатором, многофункциональный дисплей на приборной панели, датчики парковки спереди и сзади и двухзонный климат-контроль.
В комплектации Status (предлагается с теми же двигателями на выбор, а также 340-сильным бензиновым мотором) к списку опций добавлены бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков, противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, электропривод открывания и закрывания двери багажника, адаптивная подвеска и пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости амортизаторов, серебристые рейлинги на крыше, подогрев передних и внешних задних сидений, интерфейс App-Connect и системы помощи водителю Park Assist с датчиками парковки и камерами заднего вида.
В топовой версии R-Line (доступна с дизельным 249-сильным мотором и бензиновым 340-сильным) Touareg получит все возможные преимущества: полностью цифровой интерактивный интерфейс Innovision Cockpit с управлением жестами и возможностью индивидуальной конфигурации рабочего стола, цифровую панель приборов Active Info Display с выбором режима отображения данных, информационно-развлекательную систему Discover Premium с 15-дюймовым монитором, интерфейсы App-Connect и Media Control, функцию задержки выключения фар Coming Home, передние сиденья с электрорегулировкой и памятью настроек, задние стекла с плотной тонировкой и электропривод регулировки вылета и наклона рулевой колонки.
Добавим, что ряд новых опций, которые выделят Touareg из общего ряда, будут доступны во всех комплектациях. В частности, это подвеска PRO с подруливающей задней осью и активными стабилизаторами, система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, а также уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации.
Напомним, корреспондент «РГ» составил впечатление о новом Touareg, внимательно изучив новинку на Пекинской международной автовыставке.
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