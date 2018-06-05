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На ММАС-2018 заявились всего десять марок
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На ММАС-2018 заявились всего десять марок 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Из-за падения продаж новых автомобилей Московский автосалон перестал быть интересен мировым брендам. Участие в нем обходится дорого и вложений не оправдывает. Последним по-настоящему «живым» было шоу 2014 года, а в 2016-м его международный статус смотрелся смешно на фоне всего лишь десятка экспонентов.
Немногим лучше обещает быть выставка этого года. Свое участие в ней подтвердили отечественные «Лада», УАЗ и «Аурус». Из иномарок в «Крокусе» можно будет увидеть Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen, Ravon, а также китайские Lifan и Haval. Кое-что известно и о новинках. АвтоВАЗ покажет седан Vesta Cross, который уже продается, рестайлинговую «Гранту» и обновленную «Ниву». Ravon — обновленный седан R4 и вседорожник, у Renault состоится мировая премьера купе-кроссовера. Чем-то наверняка порадуют и остальные компании.
ММАС-2018 пройдет в выставочном центре «Крокус-Экспо» на МКАД с 29 августа по 9 сентября.
Отметим, что уменьшается число экспонентов и осеннего автосалона в Париже. В столице Франции не будет марок Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo и Jeep.
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