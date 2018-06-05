На ММАС-2018 заявились всего десять марок

Из-за падения продаж новых автомобилей Московский автосалон перестал быть интересен мировым брендам. Участие в нем обходится дорого и вложений не оправдывает. Последним по-настоящему «живым» было шоу 2014 года, а в 2016-м его международный статус смотрелся смешно на фоне всего лишь десятка экспонентов.

Kia, Renault, Немногим лучше обещает быть выставка этого года. Свое участие в ней подтвердили отечественные « Лада », УАЗ и «Аурус». Из иномарок в «Крокусе» можно будет увидеть Hyundai Volkswagen , Ravon, а также китайские Lifan и Haval. Кое-что известно и о новинках. АвтоВАЗ покажет седан Vesta Cross, который уже продается, рестайлинговую «Гранту» и обновленную «Ниву». Ravon — обновленный седан R4 и вседорожник, у Renault состоится мировая премьера купе-кроссовера. Чем-то наверняка порадуют и остальные компании.

ММАС-2018 пройдет в выставочном центре «Крокус-Экспо» на МКАД с 29 августа по 9 сентября.