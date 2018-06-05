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Audi Q8 «сбежал» в Сеть перед дебютом
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Audi Q8 «сбежал» в Сеть перед дебютом 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: allroader.ru
Как известно, сегодня днем Audi представит миру свой новейший флагманский кроссовер Audi Q8 в модном кузове купе. Но, не дожидаясь официального релиза из Шеньженя, где пройдет презентация, португальское издание Observador публикует "сбежавшие" в Сеть официальные фото новинки. Как видно, модель унаследовала лучшие черты концептов Q8 и Q8 Sport и выглядит намного более динамично и интересно, нежели ее однобазник классический Audi Q7.
Тон спортивному задору в носовой части модели задает огромная выступающая вперед шестиугольная решетка радиатора с темно-серебристым окладом и вертикальными "лезвиями". Окружают решетку стреловидные фары со светодиодной начинкой и ячеистые воздухозаборники. Мощный капот с подштамповками и защита днища дополняют облик всемогущего атлета.
В профиль Audi Q8 выглядит как заправский спорткар с сильно заваленной вперед задней стойкой и деликатно прижимающейся к хвостовой части линией крыши. Сама кабина относительно скромных размеров, а безрамное остекление дверей добавит полноты ощущения стиля купе. В задней части новинки мы видим небольшой спойлер вверху двери багажника и сложный бампер с двумя разнесенными по сторонам выхлопными трубами. Изюминкой кормы являются объединенные светящейся полосой задние фонари.
Салон Q8 идет по стопам седанов A8 и A6 последних поколений, он под завязку начинен современными технологиями из арсенала немецкого производителя, при этом даря будущему владельцу королевский комфорт и дорогие отделочные материалы. Нотка спорта не угасает и тут, ведь руль по-гоночному срезан в нижней части. Панель водительских приборов у Q8 полностью цифровая, а центральная консоль имеет целых два крупных дисплея для мультимедиа и управления климатом.
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