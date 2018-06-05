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В Европу прибывает семиместный Lexus RX L
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В Европу прибывает семиместный Lexus RX L 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Европу прибывает самый крупный внедорожник — Lexus RX L, который будет доступен в автосалонах в ближайшее время совместно с LX 570.
С начала продаж в Европе обсуждаемая автомодель RX L будет доступна лишь с гибридным силовым агрегатом в модификации RX 450hL.
В зависимости от конкретной версии, автомодель будет доступна в Великобритании от £ 50 995, £ 54 095 и £ 61 095 за модификации SE, Luxury и Premier соответственно.
Удлиненный Lexus RX L изначально был представлен в Соединенных Штатах. Для того, чтобы сделать автомодель семиместной, ее корпус удлинили на 110 мм. Внедорожник довольно быстро нашел свою нишу на местном авторынке Соединенных Штатов.
На авторынок Европы обсуждаемая автомодель прибудет примерно в ближайшие пару недель. Кроме описанного выше гибридного силового агрегата машина оснащается 3,5-литровым мотором на 290 л.с.
В США Lexus довольно популярная линейка автомоделей. За прошлый год авторынок США реализовал 331228 автомоделей указанного автобренда.
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