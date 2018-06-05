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Фото Audi Q8 утекли в Сеть до премьеры
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Фото Audi Q8 утекли в Сеть до премьеры 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Сегодня в Китае на специальном мероприятии будет представлен новый кроссовер марки.
Португальское издание Observador якобы случайно опубликовало фото нового купеобразного кроссовера Audi Q8, правда, снимки новинки уже были удалены. Напомним, модель после дебюта получит статус флагмана марки.
По снимкам можно сделать вывод, что серийная модель не сильно отличается от концепта, по мотивам которого была построена. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике бренда — огромная радиаторная решетка с вертикальными ребрами и крупные воздухозаборники по бокам в нижней части бампера.
Салон автомобиля тоже выдержан в стилистике концепта, разве что, слегка отличается оформление передней панели, а сзади установлены раздельные кресла, а не цельный диван.
На фото можно рассмотреть шильдик 55 TDI quattro, в котором вероятно сообщается, что мы имеем дело с трехлитровой дизельной шестеркой мощностью 286 л.с. в сочетании с системой полного привода. Скорее всего, на начальном этапе продаж в семействе также будут версии: 231-сильная 45 TDI и 340-сильная 55 TFSI. У всех, предположительно, будут «мягкие» гибридные силовые установки со вспомогательным стартер-генератором. В дальнейшем будет выпущена гибридная и «заряженная» модификация SQ8.
Ждем официальной информации, а пока можно сравнить реальные фото серийной модели с опубликованными ранее тизерами в виде дизайн-скетчей.
По материалам: www.kolesa.ru
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