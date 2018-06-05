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В России появится обновленный седан Geely Emgrand 7
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В России появится обновленный седан Geely Emgrand 7 

Wroom.ru 31 минуту назад
Фото: Wroom.ru
Китайская компания Geely планирует вывести на российский рынок обновленный седан Emgrand 7. Производство машин будет запущено на заводе «Белджи» в Минской области. Об этом сообщает «Российская газета».
По заявлению представителей марки, седан не станет соперником модели Emgrand GT из-за разницы в цене. Пока не известно, какой именно вариант будет предложен российским покупателям, так как в Китае модель подверглась уже нескольким модернизациям. В настоящее время версия для Поднебесной оснащается моторами объемом 1,4 и 1,8 литров.
На конвейер белорусского завода обновленный седан встанет уже в конце третьего или начале четвертого квартала текущего года.
Сейчас остатки предыдущих «Эмграндов» продаются в России по цене от 649 000 рублей. В прошлом году было реализовано 556 машин, что в восемь раз меньше результата 2015 года. Обновленный вариант призван вернуть популярность модели.
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