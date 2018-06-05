Концепция Citroen Neutron делает акцент на экстерьере

Судя по всем роскошным полностью электрическим концептуальным автомобилям, что появляются в последнее время, мировые производители пытаются еще раз показать, как будут выглядеть будущие транспортные средства. При этом некоторые модели, такие как Citroen Neutron, могут выделяться даже из самых интересных машин.

Новинка от французской компании Citroen получает футуристический дизайн, который в первую очередь заботиться об эксклюзивном и неповторимом внешнем виде, ставя практичность и удобство на последние позиции. Конечно, длинная колесная база предоставляет огромное количество свободного пространства как в салоне, так и в багажном отделении, но в тоже время делает автомобиль просто гигантским и немного громоздким за счет массивных боковых панелей. Citroen Neutron, спроектированный Григорием Бутиным, который в будущем должен оснащаться безумно мощной силовой установкой, разделяет внутреннее пространство на водительскую и пассажирскую область, где присутствует минимальное количество компонентов. Он также не предоставляет места для установки больших дисплеев от информационно-развлекательной системы.