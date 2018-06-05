Новый Kia Proceed: первые изображения

Недавно фотошпионами впервые была замечена новая модель корейского бренда во время испытаний. Мы в редакции «Карельские Вести» решили представить, как она будет выглядеть.

Прежде всего, стоит вспомнить концепт Proceed, показанный в прошлом году. Тогда у корейцев получилась эффектная машина с длинным капотом и коротким передним свесом. Судя по шпионским фотоснимкам, серийный автомобиль утратит эти черты и полностью позаимствует переднюю часть у нового поколения Ceed. Можно также упомянуть трёхдверный хэтчбек со схожим названием — pro_ceed, выпускавшийся в прошлых поколениях модели. Теперь же ему на смену придёт что-то среднее между фастбеком и пятидверным shooting brake. Отметим, что пока неизвестно, как именно будет называться новинка, среди возможных имён — Proceed Shooting Brake и Ceed Fastback.

Уровень крыши, судя по спайфото, станет немного ниже. Линия бокового остекления будет плавной, а не ломанной, как на универсале Ceed. Задние стойки получат очень сильный наклон, почти как на концепте Proceed. Общая архитектура задней части должна быть схожей с уже представленными хэтчбеком и универсалом за счёт высоко расположенных горизонтальных фонарей и низко расположенной ниши номерного знака. Возможно, между фонарями сделают перемычку, как на моделях Sportage и Stinger.

По имеющейся информации, премьера новой модели состоится в октябре этого года на Парижском автосалоне.

В настоящее время в России Ceed нового поколения пока не представлен, а хэтчбек предыдущей генерации можно приобрести за 839 900 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Трёхдверный хэтчбек pro_ceed оценивается на 100 тысяч дороже за модификацию 1.6 МТ (130 л.с.).

Напомним, в конце прошлого месяца стали известны подробности о новом поколении Ceed для России.

По материалам: www.kolesa.ru