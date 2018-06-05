Обновленный Tucson стал «мягким гибридом»

Компания Hyundai представила новую версию обновленной модели Tucson для Европы — «мягкий гибрид». Впервые кроссовер после небольшого фейслифта показали еще в минувшем марте на автосалоне в Нью-Йорке.

Силовая установка с технологией «мягкого гибрида» состоит из обычного дизельного двигателя с небольшим «довеском»: электромотора мощностью 12 киловатт, соединенного с двигателем при помощи зубчатого ремня, компактной литий-ионной батареи емкостью всего 0,44 киловатт-часа, инвертора и преобразователя постоянного тока. Система работает при напряжении 48 вольт.

При небольших ускорениях помощь электромотора позволяет снизить нагрузку на дизельный двигатель, и уменьшить, тем самым, его расход топлива. А при быстром разгоне электрическая «добавка» улучшает динамику. В свою очередь, при замедлении электромотор переключается в режим рекуперации и заряжает батарею. При помощи того же электромотора реализована и функция «старт-стоп» — он выполняет роль стартера.

По данным Hyundai, «мягкий гибрид» позволит cнизить расход топлива на семь процентов. Летом в продажу поступят такие кроссоверы с двухлитровым дизелем мощностью 186 лошадиных сил, а весной следующего года начнутся поставки гибридных машин с новым турбодизелем 1.6 семейства Smart Stream. Аналогичную систему «мягкого гибрида» этим летом получит и соплатформенный кроссовер Kia Sportage : об этом сообщалось в мае.