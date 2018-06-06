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В интернете рассекретили новый BMW X5
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В интернете рассекретили новый BMW X5 

Популярная механика 18 часов назад
Фото: Популярная механика
Опознать новый «икс-пятый» поколения G05 спереди можно по сросшимся «ноздрям» решётки радиатора, а сзади — по новым узким фонарям в стиле купеобразного Х4. В длину Х5 вырос до 4922 миллиметров (плюс 36 мм), в ширину — до 2004 мм (плюс 66), а в высоту — до 1781 мм (плюс 19). Колёсная база тоже чуть увеличилась — с 2933 миллиметра до 2975. Пятая дверь всё так же состоит из двух половинок, а вот багажник уменьшился на 5 литров.
BMW X5 четвёртого поколения построен на модульной платформе CLAR и впервые получит пневмоподвеску на всех колёсах, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением, полноуправляемое шасси и, согласно нынешней моде, активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Кузов сделан из разных сортов стали и алюминиевых сплавов, что сделало его легче и жёстче. Как и младшие кроссоверы, «икс-пятый» будет доступен в двух исполнениях: внедорожном X Line и оспортивленном M Sport.
Для начала у X5 будет четыре двигателя на выбор: это базовый двухлитровый 265-сильный турбодизель, могучий трёхлитровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 «лошадей», бензиновая трёхлитровая 340-сильная «шестёрка» и, конечно же, 4,4-литровый V8 мощностью 462 лошадиные силы. Все моторы получат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. За доплату — блокировка заднего дифференциала вкупе с усиленной защитой днища.
Интерьер наконец-то преподнёс несколько сюрпризов: здесь абсолютно новая 12,3-дюймовая приборная панель, центральная консоль, дверные ручки, дефлекторы, селектор коробки передач, шайба iDrive и кнопки на тоннеле. Кстати, на него переехала и кнопка запуска двигателя. Среди опций — новый мультимедийный комплекс iDrive 7.0, проектор показаний на лобовое стекло, система автоматической парковки и комплекс активной безопасности. Выпуск нового BMW X5 стартует нынешней осенью.
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