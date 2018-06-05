Audi наконец-то представила Q8

Состоялась долгожданная официальная презентация люксового внедорожника Q8 от Audi

По своему классу Q8 вошла в линейку таких купе, как BMW X6 и Mercedes-Benz GLE-Coupe. Однако по ряду параметров новинка от Audi превосходит указанные автомобили.

Пятидверный внедорожник по своей длине практически равен Q7. Однако данная машина выглядит ниже за счет крыши, имеющей наклонный характер. Кроме того, обращает на себя внимание ее колесная база в 118 дюймов.

Заднее сиденье Audi Q8 можно опустить. Тогда объем грузового отсека будет составлять 1755 литров при стандартных 605.

Спереди Q8 будут отличать решетка с одной рамой и шестью поперечными хромированными полосами. По соседству расположилась система из светодиодных фар.

Следует также отметить принципиально новую платформу Audi Space Frame. Она изготовлена на основе алюминия, что позволило существенно снизить вес машины.

На Q8 установлена гибридная установка, Дизельный V6 в 3 литра способен обеспечивать мощность в 286 лошадиных сил, что позволит разогнать автомобиль до 100 километров за 6.3 секунды.

Новинка от Audi будет собираться в словацкой Братиславе. В Европе в машину увидят в этом году, а на территории США в 2019.