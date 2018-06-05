Audi не оставила тайн в отношении кросс-купе Q8

Audi Q8 — это стильный кроссовер в образе купе. Его станут собирать в Братиславе, Словакия.

Более чем через десять лет после того, как BMW вывел на рынок роскошный купеобразный внедорожник X6, Audi наконец-то пошла по этому же пути. Q8 предлагает клиентам «лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого внедорожника».

Автомобиль имеет примерно те же размеры, что и Q7, но выглядит намного спортивнее за счёт резко заваленной крыши. С колёсной базой почти в три метра машина имеет просторный салон. Помимо BMW X6 , у «Ауди» в конкурентах и Mercedes-Benz GLE-Coupe. Хороши все!

Q8 также предлагает большой багажник объёмом 605 литров, а со сложенными задними сиденьями вместимость возрастает до 1 755 литров. Пятая дверь тут с электроприводом. Да, стильно. Но плюс и практично.

Визуально Q8 будет легко отличаться от всех других членов Q-семейства, поскольку он включает новый стиль стиля Audi, впервые внедренный в новый A8. Особенно круто смотрятся светодиодные фары и радиаторная решётка. Впрочем, и сбоку, и сзади всё тоже невероятно стильно, современно, «не как у всех».

Если вы когда-либо были внутри лимузина A8, интерьер Q8 не станет для вас большим сюрпризом. Автомобиль имеет аналогичную компоновку салона, получая также два сенсорных экрана на центральной консоли и ещё один дисплей перед глазами водителя. Впрочем, поводов для разочарований нет. Всё — высший шик.

Audi обещает, что Q8 отличает «необычайно точное поведение» — это следствие алюминиевой платформы. Так, в конструкции кроссовера использовано около 15 процентов алюминия и 14,4 процента высокопрочной стали горячей формовки. Архитектура такая позитивно сказалась и на весе: масса Q8 равна 2145 килограммам. Коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,34. Отлично!

Все модификации новичка — это исключительно «умеренные гибриды». Получает авто 48-вольтовую бортовую сеть, литий-ионную батарею и стартер-генератор с ременным приводом. Версия Q8 50 TDI подразумевает мощность в 286 лошадиных сил, а 55 TFSI — в 340 «скакунов». Для бензинового мотора полагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а дизелю положен семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Спурт от 0 до 100 занимает всего 6,3 секунды.

Новейший Q8, построенный в Братиславе, Словакия, дебютирует на рынке в Германии и других европейских стран в третьем квартале этого года. Про ценник официально пока не рассказали.

Как вам долгожданная новинка этого лета, если не всего года? Не слишком ли погорячились, предложив одни лишь гибридные варианты?