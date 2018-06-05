Официально представлен новейший внедорожник Audi Q8

После долго ожидания, двух концептов, массы тизеров и других «дразнили», компания Audi официально представила новейший внедорожник Q8. Кросс-купе было рассекречено на специальном мероприятии в Шанхае.

Новинку создатели описывают, как «лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого внедорожника».

На старте продаж новый Audi Q8 будет предлагаться с 3,0-литровым дизельным V6 — мощность версии Q8 50 TDI составит 290 л.с. Разгон с места до «сотни» — 6,3 секунды.

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