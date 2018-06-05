Компания Audi представила новый флагманский вседорожник — Q8. Премьера модели прошла на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне.
Габаритная длина новинки составляет 4,99 метра, ширина — два метра, высота — 1,71 метра, а размер колесной базы достигает трех метров. Таким образом, автомобиль получился немного короче пятиметрового Audi Q7, который построен на той же модульной платформе MLB, но при этом более чем на 30 миллиметров шире и ниже. Объем багажника вседорожника Q8 при поднятных задних креслах составляет 605 литров, а при сложенных — 1755 литров.
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