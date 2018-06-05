Автоновинку BMW X5 2019 модельного года представят на мотор-шоу в Париже

Как уже сообщалось ранее, довольно много автобрендов по различным причинам решили проигнорировать Парижское мотор-шоу в этом году.

Баварский автобренд BMW считает, что созрел для презентации автоновинки и привезет на Парижское мероприятие автомодель X5 в четвертом поколении.

Автомодель получилась яркой и умеренно агрессивной. Машина собрана на модульной платформе CLAR. Также, по словам инженеров-конструкторов BMW, новая уникальная подвеска приятно удивит почитателей автобренда.

Ожидаются и ряд технологических новинок, которые естественно до премьеры держат под грифом «секретно».