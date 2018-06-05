Автоновинку BMW X5 2019 модельного года представят на мотор-шоу в Париже 

Как уже сообщалось ранее, довольно много автобрендов по различным причинам решили проигнорировать Парижское мотор-шоу в этом году.
Среди отказавшихся принять участие во французском мероприятии: Alfa Romeo, Ford, Fiat, Jeep, Lamborghini, Nissan, Mitsubishi, а также Volvo.
Баварский автобренд BMW считает, что созрел для презентации автоновинки и привезет на Парижское мероприятие автомодель X5 в четвертом поколении.
Автомодель получилась яркой и умеренно агрессивной. Машина собрана на модульной платформе CLAR. Также, по словам инженеров-конструкторов BMW, новая уникальная подвеска приятно удивит почитателей автобренда.
Ожидаются и ряд технологических новинок, которые естественно до премьеры держат под грифом «секретно».
Коме баварцев, в Париж собирался приехать и Mercedes-Benz. Также строили планы посетить автосалон и японские автопроизводители Toyota.