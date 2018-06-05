Maserati планирует к 2022 году выпустить шесть автоновинок

Как сообщают сами итальянские автомобилестроители, в ближайшие годы автокомпания намерена вкалывать засучив рукава над реализацией проекта по выпуску в свет как минимум шести автоновинок.

В это число однозначно войдет спорткар Alfieri, который выйдет в двух версиях (купе и кабриолет) как флагманская серия.

Большие надежды автокомпания возлагает на полноразмерный внедорожник с гибридной силовой установкой. Также Maserati строят планы на выпуск аж четырех модификаций электрокаров.

Кроме того, по внеплановой линии будет произведено восемь автомоделей с гибридным силовым агрегатом. Эти автомодели также получат оснащение автономными системами управления третьего уровня.

В целом у итальянских автомобилестроителей грандиозные планы, для реализации которых они готовы приложить максимум усилий.

Будем надеяться, что обсуждаемый автобренд удивить мир новыми автомоделями, с хорошими показателями качества и адекватной ценой.