С начала года в РФ продали меньше 30 электрокаров

Подведены итоге продаж в сегменте электрифицированных автомобилей. Как и ожидалось, результаты не утешительные.

С начала текущего года вплоть по конец апреля всего на внутреннем рынке Российской Федерации было продано только двадцать восемь экземпляров электрокаров. Хотя, несмотря на достаточно мизерный результат, чистый прирост в этом сегменте составил шестьдесят пять процентов, ведь годом ранее за этот же промежуток времени дилерам удалось реализовать только семнадцать единиц техники.

Больше всего продаж показала модель Nissan Leaf. С начала года в стране появилось на пятнадцать счастливых обладателей электрокаров больше. Всего на две машины отстают автомобили от известного бренда Tesla , большая часть из которых представлена моделью Х.

Как и прежде, основные продажи электрокаров сосредоточены в столице и ближайших населённых пунктах, а также в Санкт-Петербурге. Проблема заключается в том, что в стране нет необходимой инфраструктуры для использования электрифицированных транспортных средств.