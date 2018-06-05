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С начала года в РФ продали меньше 30 электрокаров
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С начала года в РФ продали меньше 30 электрокаров 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Подведены итоге продаж в сегменте электрифицированных автомобилей. Как и ожидалось, результаты не утешительные.
С начала текущего года вплоть по конец апреля всего на внутреннем рынке Российской Федерации было продано только двадцать восемь экземпляров электрокаров. Хотя, несмотря на достаточно мизерный результат, чистый прирост в этом сегменте составил шестьдесят пять процентов, ведь годом ранее за этот же промежуток времени дилерам удалось реализовать только семнадцать единиц техники.
Больше всего продаж показала модель Nissan Leaf. С начала года в стране появилось на пятнадцать счастливых обладателей электрокаров больше. Всего на две машины отстают автомобили от известного бренда Tesla, большая часть из которых представлена моделью Х.
Как и прежде, основные продажи электрокаров сосредоточены в столице и ближайших населённых пунктах, а также в Санкт-Петербурге. Проблема заключается в том, что в стране нет необходимой инфраструктуры для использования электрифицированных транспортных средств.
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