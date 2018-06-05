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Компания T Sportline показала модернизированную Tesla Model X
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Компания T Sportline показала модернизированную Tesla Model X 

Auto.Today 56 минут назад
Фото: Auto.Today
Специалисты из тюнинг-ателье решили немного поэкспериментировать и взяв за основу Tesla Model X, усовершенствовать семиместный электрический автомобиль.
T Sportline, описанный как «первый в мире тюнер Tesla», представляет роскошный кроссовер, названный T Largo и основанный на Tesla Model X P100D. Автомобиль получает специальный комплект из углеродного волокна, добавляющий более пяти сантиметров с обеих сторон, а также новый передний бампер, боковые юбки, диффузор и заднее крыло с аналогичного материала. К ним присоединяются расширенные колесные арки и набор 22-дюймовых колесных дисков, окутанный шинами Pirelli Scorpion Zero.
Учитывая, что Tesla Model X P100D может разгоняться с места до 100 километров в час менее чем за 3 секунды, тюнеры оставили электрическую силовую установку без изменений. Взамен T Sportline решил выполнить каждый экземпляр T Largo в соответствии с предпочтениями заказчика, включая индивидуальную окраску, интерьер или же различные компоненты, располагающиеся в салоне автомобиля (например, аудиосистема).
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