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Ателье Novitec добавило мощи и шика Maserati Ghibli S
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Ателье Novitec добавило мощи и шика Maserati Ghibli S 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Известное на весь мир тюнинг-ателье подготовило комплексную программу тюнинга для седана Maserati Ghibli S в модификациях GranSport и GranLusso. Модель получила изменения как визуального, так и технического характера.
В частности, обе модификации получили карбоновые сплиттеры, спойлеры, фирменные решётки радиатора, колёса 255/30R22 спереди и 315/25R22 сзади с шинами Pirelli P Zero. Для лучшей управляемости автомобилей, специалисты Novitec установили на автомобили укороченные пружины.
Ghibli S оснащается бензиновыми и дизельными двигателями в конфигурации V6. Бензиновый оснащается двумя турбинами, и в зависимости от модификации он может развивать 350 или 430 лошадиных сил, более мощная версия комплектуется полным приводом. Специалисты Novitec предлагают увеличить эти цифры до 412 и 494 лошадиных сил соответственно, и более мощная версия седана может разгоняться до 296 километров в час, что на 10 километров в час быстрее, чем машина со стандартным мотором. Разгон до сотни у неё занимает 4,4 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем со стандартным 430-сильным мотором. У менее мощной версии разгон до «сотни» занимает 5,6 секунд.
Что касается дизельной версии, то специалисты Novitec увеличили отдачу мотора с 275 до 322 лошадиных сил. Итальянский «тракторный» мотор благодаря этому может ускорять седан до 100 километров в час за 5,6 секунды.
Помимо тюнинга экстерьера и двигателей, Novitec предлагает клиентам широкую программу по кастомеризации салона: по желанию клиент может заказать Алькантару, добавить вставки из дерева, карбона, а также заполучить активную звуковую систему, которая будет подзвучивать рокот дизельного двигателя.
Ателье уверяет, что готово выслушать любые пожелания клиента. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Maserati планирует маленький кроссовер, суперкар и электромобили.
По материалам: www.kolesa.ru
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