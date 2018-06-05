Эксперты: рост цен на бензин в РФ не повлияет на покупки автомобилей

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Подорожание бензина вряд ли отразится на спросе россиян на автомобили, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Как отмечают отраслевые эксперты, при покупке автомобиля российский потребитель редко задумывается о стоимости топлива при дальнейшей эксплуатации машины. При выборе конкретной марки на первый план выходят эмоциональные факторы и доступный бюджет. А в целом рынок зависит от располагаемых денежных доходов населения.

"Российские покупатели автомобилей хоть и стали более рациональными, но не ставят расходы на топливо на первое место, — отмечает гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков . — В момент покупки автомобиля люди как правило наполнены оптимизмом и у них скорее «деньги есть».

Сильный рост цен на бензин в России наблюдается с начала года. В мае 2018 года цены выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Цены на дизельное топливо в мае увеличились на 5,2%.

Доходы как основной фактор

По состоянию на 28 мая средняя цена бензина Аи-92 находилась на уровне 41,09 рубля за литр, Аи-95 — 44,06 рубля, Аи-98 — 49,06 рубля. За литр дизельного топлива в среднем просили 43,91 рубля. Правительство уже пообещало снизить акцизы и призвало нефтяников заморозить оптовые цены и увеличить поставки.

"Безусловно, подорожание бензина воспринимается потребителями как негативный фактор, — отмечает Татьяна Кофанова, руководитель группы по обслуживанию предприятий автомобильного сектора Deloitte. — Но при покупке они в первую очередь обращают внимание на цену автомобиля и необходимость его приобретения или замены, и в целом рынок определяют располагаемые доходы населения".

Несмотря на традиционно сильный социальный и политический контекст стоимости топлива в России, непосредственно на автомобильном рынке стоимость бензина отражается слабо.

"Текущий рост цен на бензин скорее не окажет какого-то влияния на рынок автомобилей, — соглашается консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский. — Исторически рынок больше подвержен влиянию изменений реальных доходов населения и доступности заемного капитала".

"На авторынке продолжается постепенное повышение цен, но, тем не менее, ежемесячные продажи новых автомобилей увеличиваются, — говорит Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф». — Реализуется отложенный спрос: многие автовладельцы, которые долго откладывали покупку, сегодня приходят в автосалоны. Сейчас они столкнулись с тем, что обслуживание «возрастного» авто становится все более обременительным, и понимают, что завтра покупка автомобиля обойдется еще дороже".

Рациональный автолюбитель

При этом рост цен на бензин может побудить покупателей рассмотреть покупку менее «прожорливого» автомобиля. Эксперты отмечают, что российский автолюбитель скорее сократит количество поездок на авто, чем откажется от его покупки вовсе.

"Рост цен на бензин может повлиять на дальнейшую эксплуатацию автомобиля, а не на решение о его покупке", — добавляют в аналитическом агентстве «Автостат». — Но из-за удорожания бензина люди будут стремиться экономить на топливе, т.е. меньше пользоваться автомобилем. Таким образом, это приведет к снижению количества и длительности поездок на автомобиле, т.е. средние пробеги могут упасть".

"Рост цен на топливо — это не только повышение стоимости владения личным автомобилем, за ним неминуемо подорожает и пользование другими видами транспорта, в том числе такими альтернативами личному автомобилю, как каршеринг и такси", — добавляет Мирошников.

Кроме того, добавляет Чумаков, менее потребляющие автомобили зачастую оказываются более дорогими при покупке. «Например, некоторые малолитражки с двигателями до 1,6 л потребляют больше топлива, чем автомобили с высокотехнологичными двигателями мощностью более 2,5 литров, а стоимость этих автомобилей может отличаться в разы, — говорит он. — Разве что владельцы старых автомобилей с большим потреблением могут сократить свои поездки».

Ежемесячные расходы на топливо крайне малы в сравнении со стоимостью даже самого бюджетного легкового автомобиля, добавляет Чумаков.