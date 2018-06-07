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Hyundai Tucson получил гибридный мотор
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Hyundai Tucson получил гибридный мотор 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Hyundai отрапортовала о пополнении моторной гаммы обновленного Hyundai Tucson за счет гибридной силовой установки. Вседорожник стал первой моделью в истории марки, которая получила «мягкую» 48-вольтовую технологию.
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