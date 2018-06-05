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Обновлённый Hyundai Tucson получил силовую установку с технологией mild-hybrid
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Обновлённый Hyundai Tucson получил силовую установку с технологией mild-hybrid 

За рулем Кубань 42 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Hyundai представила обновлённый кроссовер Tucson для европейского рынка. Автомобили, предназначенные для Старого Света, получат новую силовую установку с технологией mild-hybrid.
Как не трудно догадаться, новая силовая установка — такая же, как и у обновлённого соплатформенного Kia Sportage. Напомним, это двухлитровый дизель, компактная 48-вольтовая литий-ионная батарея ёмкостью 0,44 кВтч и стартер-генератор.
Кроме двухлитрового дизеля данная силовая установка в будущем также получит 1,6-литровый дизельный мотор. Стартер-генератор при разгоне позволяет снизить нагрузку на ДВС, и, соотвественно, расход топлива. При торможении энергия накапливается, а использовать её можно также для остановки и запуска двигателя на ходу.
Напомним, обновлённый Hyundai Tucson был представлен на автосалоне в Нью-Йорке. Он отличается фирменной каскадной передней решёткой, новым дизайном передних и противотуманных фар и задних фонарей, новыми колёсными дисками.
В салоне изменился дизайн таких элементов, как центральная консоль и дефлекторы вентиляции. Обновилась кожаная отделка сидений, появилось новая приборная панель и новое зеркало заднего вида. В России обновлённый Hyundai Tucson ожидается в конце 2018 года. Вот только гибридных версий ожидать не стоит…
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