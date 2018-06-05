Porsche выкрасила свои машины для Ле-Мана в ностальгические ливреи 

Знаковые цвета возвращаются на кузова «Порше», которым предстоит стартовать в гонке «24 часа Ле-Мана» этого года.
В рамках празднования 70-летнего юбилея бренда, два заводских гоночных автомобиля 911 RSR будут украшены знаковыми ливреями из 1970-х и 1980-х годов. Один повторяет по цветовой гамме Rothmans Porsche 956 и 926C, а другой — «Розовую свинью» Porsche 917/20.
Автомобиль под номером 91 поведут в бой Джанмария Бруни, Фредерик Маковецки и Рихард Лиц. Между тем автомобиль с номером 92 окажется под управлением Кевина Эстре, Лоуренса Вантхора и Майкла Кристенсена.
Правда, всего на старте марафона ждём сразу четыре 911 RSR. Так что оставшиеся два «Порше», которые выставит CORE Autosport, будут «одеты» в обычные ливреи, в которых спорткары гоняются в FIA WEC и IMSA.
#lemans24 Watch the unveiling of our vintage design #911RSR celebrating the #Porsche70years anniversary. pic.twitter.com/XHd0fkn2Hd
— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) 2 июня 2018 г.
«24 часа Ле-Мана» состоятся 16 и 17 июня.