3,9-литровый мотор Ferrari в третий раз выиграл конкурс «Международный двигатель года» 

Компания Ferrari стала триумфатором юбилейного, 20-го конкурса «Международный двигатель года» (International Engine of the Year 2018). В общей сложности итальянцы стали лучшими в шести номинациях, в том числе и главной — третий год подряд победителем стал 3,9-литровый битурбо мотор V8.
Стоит отметить, что выиграла версия мотора мощностью 720 л.с., который Ferrari подготовила для хардкорной версии суперкара 488 — 488 Pista (у 488 GTB этот агрегат выдаёт 670 «лошадей»). Кроме главного приза это 3,9-литровый двигатель победил в номинациях «Лучший спортивный двигатель» и «Лучший мотор с рабочим объёмом от 3-х до 4-х литров». В честь 20-летия конкурса была введена специальная номинация — «Лучший из лучших», и 68 судей решили что это всё тот же 720-сильный V8 от «Феррари».
Кроме наград, которые получил 3,9-литровый двигатель, компания Ferrari взяла ещё два приза. Их выиграл 6,5-литровый 12-цилиндровый атмосферный двигатель мощностью 800 лошадиных сил, который устанавливается на суперкар Ferrari 812 Superfast. Данный агрегат стал лучшим среди моторов объёмом более 4-х литров. А так как его сделали из 6,3-литрового двигателя от F12berlinetta, использовав 75% новых компонентов, то этому мотору присвоили звание «Лучший новый двигатель».