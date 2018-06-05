3,9-литровый мотор Ferrari в третий раз выиграл конкурс «Международный двигатель года»

Компания Ferrari стала триумфатором юбилейного, 20-го конкурса «Международный двигатель года» (International Engine of the Year 2018). В общей сложности итальянцы стали лучшими в шести номинациях, в том числе и главной — третий год подряд победителем стал 3,9-литровый битурбо мотор V8.

Стоит отметить, что выиграла версия мотора мощностью 720 л.с., который Ferrari подготовила для хардкорной версии суперкара 488 — 488 Pista (у 488 GTB этот агрегат выдаёт 670 «лошадей»). Кроме главного приза это 3,9-литровый двигатель победил в номинациях «Лучший спортивный двигатель» и «Лучший мотор с рабочим объёмом от 3-х до 4-х литров». В честь 20-летия конкурса была введена специальная номинация — «Лучший из лучших», и 68 судей решили что это всё тот же 720-сильный V8 от «Феррари».