В номинации «Двигатель года» признан лучшим мотор V8 от Ferrari

Собственно говоря, для автоэкспертов победа итальянского моторостроителя не стала какой-то неожиданностью. Ferrari давно славятся своими сбалансированными моторами, издающими чарующий звук.

В этом году главный приз получил мощный мотор, установленный в спорткаре 488 GTB. Это 3,9-литровый мотор V8 на 711 л.с. Максимум скорости с таким мотором зафиксирован на отметке 340 кмч. Разгон до отметки в 100 кмч машина набирает за 2,85 секунды.

Конкурс обслуживало жюри из 68 судей. За V8 от Ferrari жюри выставило 486 баллов. Второй результат у трехлитрового мотора от Porsche (198 баллов).

На третьем месте еще один мотор от Ferrari — 6,5-литровый V12 (158 баллов).

В этом году Ferrari побеждает уже третий раз подряд. Всего же за двадцать лет с момента основания конкурса, итальянские моторостроители выиграли 27 призов.

По мнению автоэкспертов, на мировом авторынке сегодня нет реального конкурента Ferrari среди производителей моторов.