Ещё
В номинации «Двигатель года» признан лучшим мотор V8 от Ferrari
Далее:
Читайте также:
Ещё

В номинации «Двигатель года» признан лучшим мотор V8 от Ferrari 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Собственно говоря, для автоэкспертов победа итальянского моторостроителя не стала какой-то неожиданностью. Ferrari давно славятся своими сбалансированными моторами, издающими чарующий звук.
В этом году главный приз получил мощный мотор, установленный в спорткаре 488 GTB. Это 3,9-литровый мотор V8 на 711 л.с. Максимум скорости с таким мотором зафиксирован на отметке 340 кмч. Разгон до отметки в 100 кмч машина набирает за 2,85 секунды.
Конкурс обслуживало жюри из 68 судей. За V8 от Ferrari жюри выставило 486 баллов. Второй результат у трехлитрового мотора от Porsche (198 баллов).
На третьем месте еще один мотор от Ferrari — 6,5-литровый V12 (158 баллов).
В этом году Ferrari побеждает уже третий раз подряд. Всего же за двадцать лет с момента основания конкурса, итальянские моторостроители выиграли 27 призов.
По мнению автоэкспертов, на мировом авторынке сегодня нет реального конкурента Ferrari среди производителей моторов.
Car.ru: последние новости
Тюнеры из Зеленограда создали горячий хот-род ЗИЛ-130 Hyundai Tucson получил гибридное исполнение ТОП-5 советов от автоэкспертов по определению “битого” автомобиля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин306
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение