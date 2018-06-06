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В Японии выйдет финальная серия Volkswagen Beetle
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В Японии выйдет финальная серия Volkswagen Beetle 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В немецком автогиганте анонсировали выпуск финальной партии Volkswagen Beetle.
Этот хэтчбек долгое время оставался одним из самых популярных в линейке VW, однако сейчас его время подходит к концу. В Японии автомобиль получит дополнительную приставку Exclusive.
Выпускался Beetle на мощностях Volkswagen в Мексике и постепенно стал уходить из рынков многих стран. Так, в России продажи хэтчбека свернули еще в 2016 году, а в Германии годом позже.
Если говорить о спросе на модель по всему миру, то он за шесть последних лет упал практически вдвое (со 108 до 59 тысяч). Однако в Японии Beetle продолжает сохранять относительную популярность, стабильно входя в двадцатку самых продаваемых машин.
Exclusive выпустят в количестве 500 единиц. Ориентировочно на японском рынке машина будет предлагаться по цене в 3 миллиона 333 тысячи йен, что в переводе на рубли составит примерно 1 миллион 900 тысяч.
Volkswagen выйдет в двухцветном исполнении с кожаной отделкой салона. Также будут колесные диски в 18 дюймов, климат-контроль, мультимедийная система.
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