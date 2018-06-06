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Dongfeng покажет новую версию кроссовера S560
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Dongfeng покажет новую версию кроссовера S560 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Производитель Dongfeng продемонстрирует на автовыставке в Китае новый кросс S560 с топовым движком.
Фотографы смогли заснять новинку во время подготовки стенда концерна. В качестве напоминания, скажем, что дебют паркетника Dongfeng S560 состоялся прошлой осенью и оснащался он только 1,8-литровым атмосферным агрегатом.
И вот сейчас автомобиль представят с 1,5-литровым турбодвигателем, мощность которого 150 л.с. Сочетаться с мотором будет вариатор CVT. Тип привода, как и ранее, только передний.
Плюс к этому, новый вариант автомобиля наградили изменённой решеткой радиатора, красными тормозными суппортами и двумя патрубками выхлопной системы, установленными в заднем бампере.
Салон нового авто украсили цифровой панелью приборов, новейшей «мультимедийкой» с 8-дюймовым тачскрином и доработанным блоком управления климатической системой.
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