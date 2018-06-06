Ещё
Кабриолеты пользуются большой популярностью среди россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кабриолеты пользуются большой популярностью среди россиян 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Лето обещает быть жарким, а значит передвигаться в автомобиле можно только включив кондиционер на максимум и то, это доставляет дискомфорт, ведь хочется ощущать ветерок при езде.
Здесь единственный выход — обзавестись кабриолетом и похоже россияне решили сделать это массово, ведь как утверждают эксперты «Юла Авто» к наступлению летнего периода все спрос на такой вид транспорта резко вырос.
Если брать во внимание автомобильные продажи в общем, то 16 процентов приходится на долю кабриолетов, стоимость которого составляет на меньше 1,7 миллионов рублей.
По статистике предпочитают больше всего бренд BMW, на второй позиции Mercedes-Benz и на третьем месте Porsche, кабриолет от этого бренда желающим будет стоить более 8 миллионов рублей.
На сегодняшний день самым дорогим кабриолетом считается детёныш от марки Rolls-Royce, стоимость его от 36 миллионов рублей, возможно поэтому особой популярностью у потребителей он не пользуется.
Также экспертам удалось установить какие цвета кабриолетов пользуются наибольшей популярностью: белый, чёрный и синий.
Car.ru: последние новости
ТОП-5 советов от автоэкспертов по определению “битого” автомобиля Hyundai Tucson: он обновился и стал «мягким гибридом» Турбонаддув, АКПП, кондиционер, дизель: когда они появились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер44
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена401
Объявлена цена обновленного Hyundai Celesta
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение