Кабриолеты пользуются большой популярностью среди россиян

Лето обещает быть жарким, а значит передвигаться в автомобиле можно только включив кондиционер на максимум и то, это доставляет дискомфорт, ведь хочется ощущать ветерок при езде.

Здесь единственный выход — обзавестись кабриолетом и похоже россияне решили сделать это массово, ведь как утверждают эксперты «Юла Авто» к наступлению летнего периода все спрос на такой вид транспорта резко вырос.

Если брать во внимание автомобильные продажи в общем, то 16 процентов приходится на долю кабриолетов, стоимость которого составляет на меньше 1,7 миллионов рублей.

По статистике предпочитают больше всего бренд BMW , на второй позиции Mercedes-Benz и на третьем месте Porsche , кабриолет от этого бренда желающим будет стоить более 8 миллионов рублей.

На сегодняшний день самым дорогим кабриолетом считается детёныш от марки Rolls-Royce , стоимость его от 36 миллионов рублей, возможно поэтому особой популярностью у потребителей он не пользуется.

Также экспертам удалось установить какие цвета кабриолетов пользуются наибольшей популярностью: белый, чёрный и синий.