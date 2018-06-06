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Китайская марка Byton готовит конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ
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Китайская марка Byton готовит конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: Карельские вести
Портал Карельские Вести не единожды рассказывал своим читателям о новой китайской марке Byton, которая во время презентации своего первого электрического кроссовера наделала немало шума на прошлогодней выставке в Лас-Вегасе. Как оказалось, этот проект — это далеко не пустышка, причём марка готовит ещё две модели, которые вскоре будут продаваться не только в США, но и в Европе. Но обо всём по порядку.
Первым автомобилем марки, как указано выше, стал электрический кроссовер с дерзким дизайном, «автопилотом» и двумя двигателями, суммарная мощность которых составит 476 лошадиных сил, хотя в базовой версии у кросса будет лишь один 272-сильный мотор. В пресс-релизе, который оказался в нашем распоряжении сказано, что уже в следующем году начнётся серийное производство этого автомобиля. Сначала он будет продаваться на местном рынке, однако уже в 2020 году Byton собирается вывести эту модель на рынки США и Европы. На выставке в Лас-Вегасе руководители марки сообщали, что этот автомобиль будет стоить от 45 000 долларов США.
Вторым поводом для этой новости стал анонс новой модели Byton. Речь идёт о спортивном седане, о котором известно не так-то много. Byton преслала нам эти тизеры, на которых можно разглядеть не очень-то и много деталей, но ждать официальной презентации концепта осталось недолго: она состоится 12 июня на выставке CES Asia в Шанхае.
Ну и третьим автомобилем марки станет минивэн. О нём Byton пока ничего не сообщает, но он тоже будет электрическим.
Такой резкий старт стал возможен благодаря тому, пишет Byton в пресс-релизе, что в этот проект инвестировала одна из старейших автомобильных компаний Китая — FAWAutomotive Works. Точная сумма инвестиций не разглашается, но они составили «трёхзначное число миллионов долларов».
Byton была основана в Китае, но на данный момент это уже международный проект. Отдел исследований и разработок находится в Нанкине, отдел по разработке софта и автономных технологий располагается в Силиконовой долине, а за дизайн отвечает штаб-квартира в Мюнхене. За маркетинг, систему контроля качества и инвестиции отвечают офисы в Пекине, Шанхае и Гонконге.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что дочерняя марка FAW представила бюджетный электрический минивэн.
По материалам: www.kolesa.ru
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