Китайский автобренд Byton готовит конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ

Как стало известно, китайский автопроизводитель Byton готовится составить конкуренцию известным брендам. Так, на прошлогоднем мотор-шоу в Лос-Анджелесе, китайские автомобилестроители презентовали электрокроссовер.

Теперь же ведутся работы по подготовке спорт-седана (в пику Tesla Mercedes-Benz EQ).

Про электрокроссовер известно, что кроме ярких форм, машина получила два электромотора общей мощностью 476 л.с., автопилот и другой современный функционал. В серию обсуждаемая автомодель вероятнее всего выйдет в 2019 году.

На авторынках Соединенных Штатов и Европы машина окажется к 2020 году. По некоторым данным за автоновинку придется выложить около 45000 долларов.

Про спорт-седан информация очень скудная. Сегодня в свободном доступе имеются лишь тизеры. Концепт-модель будет представлена на Шанхайском мотор-шоу 12.06.2018 года.

Автоконструкторы Byton трудятся также над электро-минивэном. Но это тайна за семью замками.