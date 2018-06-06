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Китайский автобренд Byton готовит конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ
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Китайский автобренд Byton готовит конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, китайский автопроизводитель Byton готовится составить конкуренцию известным брендам. Так, на прошлогоднем мотор-шоу в Лос-Анджелесе, китайские автомобилестроители презентовали электрокроссовер.
Теперь же ведутся работы по подготовке спорт-седана (в пику Tesla и Mercedes-Benz EQ).
Про электрокроссовер известно, что кроме ярких форм, машина получила два электромотора общей мощностью 476 л.с., автопилот и другой современный функционал. В серию обсуждаемая автомодель вероятнее всего выйдет в 2019 году.
На авторынках Соединенных Штатов и Европы машина окажется к 2020 году. По некоторым данным за автоновинку придется выложить около 45000 долларов.
Про спорт-седан информация очень скудная. Сегодня в свободном доступе имеются лишь тизеры. Концепт-модель будет представлена на Шанхайском мотор-шоу 12.06.2018 года.
Автоконструкторы Byton трудятся также над электро-минивэном. Но это тайна за семью замками.
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