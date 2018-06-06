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Maserati Ghibli предстал в тюнинговом исполнении
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Maserati Ghibli предстал в тюнинговом исполнении 

Car.ru 6 минут назад
Фото: Car.ru
Над двумя представителями семейства Ghibli от Maserati поработали специалисты немецкой мастерской Novitec.
Седан Ghibli не является флагманом в семействе Maserati. Поэтому производитель решил ограничить его бензиновым или дизельным двигателем объемом в три литра.
Повысить производительность Ghibli и не только поставили перед собой задачей мастера компании Novitec. В результате автомобили прошли через целый ряд доработок.
Так, в первоначальном заводском варианте бензиновый двигатель имел мощность в 430 лошадиных сил, однако тюнинг добавил ему еще 64 единицы. Это позволило разогнать автомобиль до 100 километров за 4,4 секунды, что на три сотых меньше, чем у исходника.
Мощность дизельного мотора была поднята с 275 до 322 лошадиных сил. Здесь время набора 100 километров на семь сотых секунды меньше базового варианта.
Кроме того, специалисты поставили на автомобиль новые колесные диски с пятью сдвоенными спицами. Салон оснастили кожей, деревом, а также деталями из углеводородного волокна.
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