Maserati Ghibli предстал в тюнинговом исполнении

Над двумя представителями семейства Ghibli от Maserati поработали специалисты немецкой мастерской Novitec.

Седан Ghibli не является флагманом в семействе Maserati. Поэтому производитель решил ограничить его бензиновым или дизельным двигателем объемом в три литра.

Повысить производительность Ghibli и не только поставили перед собой задачей мастера компании Novitec. В результате автомобили прошли через целый ряд доработок.

Так, в первоначальном заводском варианте бензиновый двигатель имел мощность в 430 лошадиных сил, однако тюнинг добавил ему еще 64 единицы. Это позволило разогнать автомобиль до 100 километров за 4,4 секунды, что на три сотых меньше, чем у исходника.

Мощность дизельного мотора была поднята с 275 до 322 лошадиных сил. Здесь время набора 100 километров на семь сотых секунды меньше базового варианта.

Кроме того, специалисты поставили на автомобиль новые колесные диски с пятью сдвоенными спицами. Салон оснастили кожей, деревом, а также деталями из углеводородного волокна.