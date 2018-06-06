Ещё
Тюнеры из Зеленограда создали горячий хот-род ЗИЛ-130
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюнеры из Зеленограда создали горячий хот-род ЗИЛ-130 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Кастомайзинг, или по-простому переустройство авто, стал популярен в 50-х годах прошлого века и чрезвычайно заинтересовал в последние годы отечественных автолюбителей.
Так мастера из Зеленограда купили в начале десятилетия ЗИЛ-130 и превратили его в «горячий хот-род».
В качестве основы послужила рама Ford E250. от этой же модели взяли рулевое управление, дисковые тормоза с вентиляцией и подвеску.
Кабину мастера из Зеленограда оставили от ЗИЛ-130. Нужно отметить, что днище и сам кузов сделаны из 1-миллиметрововй стали.
Также «хот род» получил «родные» стальные здание крылья, толщиной до 1,2 мм.
Под капотом сначала установили V6 на 4,0 литра от модели Ford 4.2 V6, и от той же модели КПП.
Немногим позже силовой агрегат сменили на 8,1-литровый VORTEC 8100 496 cid, силой в 341 л.с, который сотрудничает с АКПП ALLISON 1000.
Тюнеры из Зеленограда со своим «детищем» завоевали немало наград на различных специализированных конкурсах, в частности стали победителями на АЭ-2012 в номинации «Отечественный кастом».
Car.ru: последние новости
Hyundai Tucson получил гибридное исполнение ТОП-5 советов от автоэкспертов по определению “битого” автомобиля Самые ходовые автомобили подорожали с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин не подешевеет59
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена401
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер44
В России резко подорожали подержанные авто
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение