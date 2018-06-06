Тюнеры из Зеленограда создали горячий хот-род ЗИЛ-130

Кастомайзинг, или по-простому переустройство авто, стал популярен в 50-х годах прошлого века и чрезвычайно заинтересовал в последние годы отечественных автолюбителей.

Так мастера из Зеленограда купили в начале десятилетия ЗИЛ-130 и превратили его в «горячий хот-род».

В качестве основы послужила рама Ford E250. от этой же модели взяли рулевое управление, дисковые тормоза с вентиляцией и подвеску.

Кабину мастера из Зеленограда оставили от ЗИЛ-130. Нужно отметить, что днище и сам кузов сделаны из 1-миллиметрововй стали.

Также «хот род» получил «родные» стальные здание крылья, толщиной до 1,2 мм.

Под капотом сначала установили V6 на 4,0 литра от модели Ford 4.2 V6, и от той же модели КПП.

Немногим позже силовой агрегат сменили на 8,1-литровый VORTEC 8100 496 cid, силой в 341 л.с, который сотрудничает с АКПП ALLISON 1000.

Тюнеры из Зеленограда со своим «детищем» завоевали немало наград на различных специализированных конкурсах, в частности стали победителями на АЭ-2012 в номинации «Отечественный кастом».