Audi Q8 — первый кроссовер-купе из Ингольштадта

Компания Audi провела долгожданную презентацию своего нового флагмана Audi Q8. Показ новинки состоялся в Шанхае, дабы подчеркнуть важность китайского рынка для немецкого производителя.

Внедорожник, построенный на платформе MLB Evo, по своим габаритам оказался незначительно меньше Q7, например, его длина составляет 4986 мм против 5052 мм у последнего. При этом расстояние между осями модели составляет 2987 мм. Дорожный просвет равен весьма внушительным 254 мм, а за счет адаптивной подвески он может быть дополнительно увеличен на 90 мм.

Полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами обеспечивает абсолютную послушность Audi Q8 на дороге и предлагается во всех без исключения комплектациях. Привод — полный постоянный quattro, при этом в начальном положении момент распределяется между осями в пропорции 40:60.

Практически полностью повторяя одноименный концепт внешне, Audi Q8 обладает интерьером, в значительной степени заимствованным от моделей A8 и A6. В частности, имеется схожая цифровая приборка на 12.3 дюйма и сразу два дисплея на центральной консоли. Верхний размером 10.1 дюйма предназначен для работы с мультимедиа-навигационным комплексом, а нижний на 8.6 дюйма обеспечивает управление климатической установкой.

Число физических кнопок в салоне сведено к минимуму, а информационно-развлекательный комплекс понимает еще и голосовые команды.

Модель станет первым представителем бренда, обладающим только силовыми агрегатами по типу «мягкого» гибрида. При этом система рекуперации энергии торможения будет подзаряжать аккумуляторы в движении. Первоначально двигателей будет всего три, и все по 3.0 литра объемом. Бензиновый с отдачей в 340 сил и два более скромным дизеля на 231 и 286 «лошадей» соответственно.

С целью повышения топливной экономичности силовые агрегаты поддерживают технологию старт-стоп и движения накатом при отключении основного двигателя.

Планируется, что у дилеров Audi Q8 окажется уже осенью.