Обновленный Porsche Macan получит целый ряд изменений

Ожидается, что премьера кроссовера Porsche Macan 2019 модельного года пройдет уже в этом году.

Известно, что Porsche планирует выпустить Macan с несколькими комплектациями мотора. За основу будет взят базовый вариант с двигателем с функцией турбонаддува объемом в 2 литра и мощностью в 300 лошадиных сил.

Дальше в линейке идет представитель Macan S. Его снабдят мотором в 3 литра и мощностью в 355 «лошадей».

Наконец, самая мощная версия с индексом Turbo получит в свое распоряжение двигатель в 2.9 литра с мощностью 434 лошадиные силы. Все вышеперечисленные установки будут работать на бензине.

Из других обновлений можно выделить уменьшенный вес автомобиля, что придаст ему маневренности. В салоне поставят мультимедийную систему с увеличенным дисплеем и изменят конфигурацию кнопок управления на центральной консоли.

Сейчас Porsche Macan в разных его вариациях тестируется на треке в Южной Африке. Ожидается, что вскоре может появиться официальный пресс-релиз о дебюте автомобиля.