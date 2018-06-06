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Обновленный Porsche Macan получит целый ряд изменений
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Обновленный Porsche Macan получит целый ряд изменений 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что премьера кроссовера Porsche Macan 2019 модельного года пройдет уже в этом году.
Известно, что Porsche планирует выпустить Macan с несколькими комплектациями мотора. За основу будет взят базовый вариант с двигателем с функцией турбонаддува объемом в 2 литра и мощностью в 300 лошадиных сил.
Дальше в линейке идет представитель Macan S. Его снабдят мотором в 3 литра и мощностью в 355 «лошадей».
Наконец, самая мощная версия с индексом Turbo получит в свое распоряжение двигатель в 2.9 литра с мощностью 434 лошадиные силы. Все вышеперечисленные установки будут работать на бензине.
Из других обновлений можно выделить уменьшенный вес автомобиля, что придаст ему маневренности. В салоне поставят мультимедийную систему с увеличенным дисплеем и изменят конфигурацию кнопок управления на центральной консоли.
Сейчас Porsche Macan в разных его вариациях тестируется на треке в Южной Африке. Ожидается, что вскоре может появиться официальный пресс-релиз о дебюте автомобиля.
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