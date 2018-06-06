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Китайцы сделали беспилотный электрогирокар
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Китайцы сделали беспилотный электрогирокар 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Lingyun 1703 напоминает накрытый обтекаемым кузовом мотоцикл: у него всего два колеса, одно кресло внутри и целых две двери, чтобы забираться в него слева или справа — как удобнее. Длина гирокара составляет три метра, ширина — всего метр. Главная его особенность заключается в том, что под единственным креслом установлен гироскоп, который и позволяет электромобилю поддерживать горизонтальное положение.
Чтобы Lingyun 1703 мог сохранять равновесие и во время стоянки, инженеры дополнительно оборудовали его выдвижными колёсами, которые находятся под дверьми. Так как гирокар рассчитан на автономное передвижение, в его салоне нет традиционных органов управления: перед единственным пассажиром установлен лишь экран развлекательной системы. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 100 километров.
Создатель китайского гирокара Чжу Линь-Юн утверждает, что при его создании он вдохновлялся концептом Ford Gyron 1961 года. Если все планы по привлечению инвесторов будут реализованы (сначала он нашёл 470 тысяч долларов, затем 10 миллионов, теперь нужно найти ещё 30 млн), Линь-Юн надеется организовать серийное производство Lingyun 1703 по цене около 15 тысяч долларов при объёме выпуска 5-10 тысяч машин в год.
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