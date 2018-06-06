Китайцы сделали беспилотный электрогирокар

Lingyun 1703 напоминает накрытый обтекаемым кузовом мотоцикл: у него всего два колеса, одно кресло внутри и целых две двери, чтобы забираться в него слева или справа — как удобнее. Длина гирокара составляет три метра, ширина — всего метр. Главная его особенность заключается в том, что под единственным креслом установлен гироскоп, который и позволяет электромобилю поддерживать горизонтальное положение.

Чтобы Lingyun 1703 мог сохранять равновесие и во время стоянки, инженеры дополнительно оборудовали его выдвижными колёсами, которые находятся под дверьми. Так как гирокар рассчитан на автономное передвижение, в его салоне нет традиционных органов управления: перед единственным пассажиром установлен лишь экран развлекательной системы. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 100 километров.