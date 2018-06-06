УАЗ «Патриот» подорожал до миллиона

Историческое событие зафиксировали эксперты агентства «Автостат». Стоимость флагманского внедорожника Ульяновского автозавода, УАЗ «Патриот», достигла без малого миллиона — 999 000 рублей. К счастью, пока лишь в максимальной версии.

Цена «Патриота» выросла с 1 июня на 10 тысяч рублей во всех комплектациях. В результате второго за два месяца подорожания популярный отечественный вездеход теперь нельзя купить дешевле чем за 719 000 рублей.

На такую же сумму выросла стоимость и ульяновского «Пикапа», созданного на той же платформе. Этот автомобиль доступен по цене от 749 000 до 1 065 000 рублей. Сильнее остальных подорожал самый доступный легковой автомобиль производства УАЗ — «Хантер». В начальной комплектации внедорожник теперь стоит 644 900 рублей — на 18 500 больше прежнего.

Напомним, УАЗ «Патриот» (как и «Пикап») предлагается с безальтернативным двигателем объемом 2,7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В версии за миллион машина получает полный привод, раздаточную коробку с электромеханическим приводом, антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP), контроля тягового усилия ( TCS ), контроля торможения в повороте, помощи при начале движения на подъеме, гидравлический помощник торможения и режим off-road для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях.

Кроме того, доступны дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, хромированные детали экстерьера, подушка безопасности, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал с повторителями сигналов поворотов, электропривод стеклоподъемников, рейлинги на крыше, контейнер запасного колеса, мультируль с круиз-контролем, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигатором и камерой заднего вида, передние и задние парктроники, однозонный климат-контроль, а также подогрев сидений, лобового стекла и рулевого колеса.

Добавим, что блокировка дифференциала заднего моста, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона и пакет off-road оплачиваются отдельно.

Примечательно, что продажи УАЗ в 2018 году упали за 5 месяцев на 7% на фоне роста рынка в целом на 20%.