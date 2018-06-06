УАЗ повысил цены на весь модельный ряд

С 1 июня подорожали все модели « УАЗ » 2018 года производства. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам традиционного мониторинга цен на новые автомобили в России. Отмечается, что эксперты работали с рекомендованными розничными ценами без учета акций, спецпредложений и дополнительных опций.

Так, по данным аналитиков, сильнее всего подорожал внедорожник УАЗ «Хантер», цена которого в базовой комплектации «Классик» выросла сразу на 18 500 рублей. Теперь эту модель с двигателем 2,7 л (128 л.с.) и механической коробкой передач продают за 644 900 рублей. У двух других уазовских бестселлеров — «Патриот» и «Пикап» — ценник поднялся на 10 000 рублей во всех комплектациях, кроме начальной «Классик».

Сегодня новый ценовой диапазон для УАЗ «Патриот» составляет от 719 000 до 999 000 рублей. УАЗ «Пикап» — от 749 000 до 1 065 000 рублей. Оба автомобиля оснащаются мотором 2,7 л (135 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Напомним, что предыдущее повышение цен на УАЗ «Патриот» и «Пикап» произошло в апреле этого года, а на УАЗ «Хантер» — в феврале.