В России подорожали УАЗы

УАЗ увеличил цены с 1 июня на все внедорожники 2018 года выпуска.

Согласно информации на сайте производителя, «Хантер» с мотором объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с. и механической коробкой теперь стоит 644 900 рублей, что на 18 500 рублей больше прежней цены.

"Патриот" и «Пикап» выросли на 10 тыс. рублей во всех исполнениях, за исключением базового. Теперь они стоят от 719 000 до 999 000 рублей и от 749 000 до 1 065 000 рублей соответственно.

Отметим, что это уже третье подорожание модельной линейки УАЗа с начала года. Так, в феврале компания изменила стоимость «Патриота» и «Пикапа», а в апреле переписала цены на «Хантер».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый квартал УАЗ реализовал 10 783 новых автомобилей, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля бренда на рынке сократилась на 0,9% и составляет 2%.