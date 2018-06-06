Большие внедорожники с маленькими моторами

Тенденция уменьшения объема двигателей добралась и до внедорожников. Например, базовым мотором Volkswagen Touareg в третьем поколении впервые стала двухлитровая «четвёрка» мощностью 249 сил. Раньше число цилиндров под капотом «Туарега» доходило до десяти, а меньше пяти никогда не было. Но стоит ли считать «горшки» и литры, если динамика только улучшается? Мы вспомнили несколько крупных внедорожников и кроссоверов, которые сегодня продаются с 4-цилиндровыми моторами. Пожалуй, клеить на них ярлык «ограниченных возможностей» рановато.

Volvo XC90

Первое поколение большого шведского кроссовера оснащалось как минимум 5-цилиндровыми моторами, была даже версия с V8. Новая модель выросла в размерах, но все моторы теперь исключительно 4-цилиндровые. Диапазон мощности у дизелей — от 190 до 245 сил, а у бензиновых двигателей — от 249 до 320. И в каждом случае мощность снимается с двух литров рабочего объёма.

Большой рамный внедорожник оснащается двумя 4-цилиндровыми моторами: атмосферным бензиновым 2.7 и турбодизельным 2.8 мощностью 166 и 177 сил соответственно. Это пример «олдскула»: обе четверки имеют невысокую степень форсировки, но довольно большой объем, а значит располагают большим ресурсом. Эти же двигатели устанавливают на вездеход Fortuner.

Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic

Давным-давно, когда GLE именовался ML и выпускался в своём первом кузове W163, в качестве базового мотора предлагалась бензиновая «четверка» объёмом 2,3 л мощностью 136 л.с. Сейчас ML 230 — большая (и не слишком востребованная) редкость. Другое дело — новый GLE 250d 4Matic с 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем мощностью 204 силы. С места до 100 км/ч эта версия добирается за вполне приличные 8,6 с и продолжает разгон до 210 км/ч.

BMW X5

BMW X5 тоже можно купить с «четверкой» под капотом. Дизельная выдает 218 л.с. (версия xDrive25d, 2,0 л), а бензиновая работает в составе гибридного агрегата суммарной мощностью 313 л.с. Едва ли покупатели X5 xDrive40e выкладывают 4,85 млн рублей, чтобы экономить топливо — скорее, ради причастности к технологическому прогрессу. Бонусом получают разгон с места до «сотни» за 6,8 с.

Флагманом модельного ряда Volkswagen называет Touareg, но самый крупный в нем все-таки семиместный Teramont. Базовую версию кроссовера оснащают 4-цилиндровым двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с. Как ни странно, возможностей этого двигателя гиганту хвататет, и о характеристиках и объеме вскоре просто перестаешь думать. Едет — и славно!

Audi Q7

Четырьмя цилиндрами довольствуется не только «народный» Teramont, но и вполне себе бюргерский Audi Q7 — и не то чтобы в чем-то себе отказывает. Двухлитровый турбомотор развивает 252 л.с. и придает «ку-седьмому» неожиданную бодрость. Разгон до «сотни» занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 233 км/ч.

Infiniti QX60 Hybrid

Еще один семиместный кроссовер в нашей подборке, Infiniti QX60, чаще покупают с бензиновым V6 объемом 3,5 л. А для гибридной версии инженеры взяли двигатель поменьше: компрессорная 2,5-литровая «четвёрка» работает в паре с электромотором, общая мощность составляет 250 сил. С точки зрения налогов это намного выгоднее 262-сильного V6, а проигрыш гибрида в динамике минимальный: 8,6 с против 8,4 на разгоне до 100 км/ч.

Range Rover Sport

Инженеры Land Rover не побоялись имплантировать в немаленький Range Rover Sport 4-цилиндровые двухлитровые моторы. Несолидно? Вообще-то дизель развивает 240 л.с., а бензиновый турбомотор — все 300. И разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 7,3 с. Более того, такая же «четвёрка» трудится в составе гибридной силовой установки большого Range Rover. Эта модификация называется P400e и набирает «сотню» за 6,8 с. Интересно, что ее предлагают даже с длинной базой и только в богатом исполнении Autobiography. Получается, это самый большой и роскошный внедорожник современности с четырьмя цилиндрами под капотом. И, кстати, самый дорогой: начальная цена длинного гибрида немного не дотянулась до 9,5 млн рублей.

Jeep Wrangler

Новый Wrangler огорошивает прогрессивностью: один из двигателей легендарного вездехода — двухлитровый турбомотор мощностью 272 л.с. И это еще не все: он работает с 48-вольтовой бортовой сетью, что позволило превратить его в так называемый «умеренный гибрид» с умным стартером-генератором. Кто там упрекал американцев в консерватизме? Готовы спорить, подобный двигатель появится на следующем Grand Cherokee.

Haval H9