Ещё
«Камаз» за январь-май увеличил производство на 7,5%, до 14,306 тыс. машкомплектов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Камаз» за январь-май увеличил производство на 7,5%, до 14,306 тыс. машкомплектов 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Камаз" за январь-май 2018 года увеличил производство на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,306 тысячи машкомплектов, сообщила компания.
"Автомобильный завод, финишное предприятие «Камаза», изготовил в прошедшем месяце 3134 машкомплекта (за аналогичный период прошлого года, АППГ — 2881, +8,8% к АППГ), а всего с начала года — 14,306 тысячи единиц (АППГ — 13,313 тысячи единиц, +7,5%)", — говорится в сообщении.
При этом завод двигателей и СП «Камминз Кама» всего выпустили и поставили на главный сборочный конвейер «Камаза» и другим своим потребителям 3707 двигателей и силовых агрегатов, что на 29% больше в годовом выражении. С начала года они произвели более 15,6 тысячи моторов для автомобилей и другой техники (+9%).
Прайм: последние новости
"АвтоВАЗ" 7 июня начнет продажи седана Lada Vesta Cross Кабмин РФ увеличил базовую ставку утилизационного сбора на самоходные машины Продажи Mitsubishi в РФ в мае выросли в 2,4 раза
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин306
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение