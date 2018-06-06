«Камаз» за январь-май увеличил производство на 7,5%, до 14,306 тыс. машкомплектов

МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Камаз" за январь-май 2018 года увеличил производство на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,306 тысячи машкомплектов, сообщила компания.

"Автомобильный завод, финишное предприятие «Камаза», изготовил в прошедшем месяце 3134 машкомплекта (за аналогичный период прошлого года, АППГ — 2881, +8,8% к АППГ), а всего с начала года — 14,306 тысячи единиц (АППГ — 13,313 тысячи единиц, +7,5%)", — говорится в сообщении.

При этом завод двигателей и СП «Камминз Кама» всего выпустили и поставили на главный сборочный конвейер «Камаза» и другим своим потребителям 3707 двигателей и силовых агрегатов, что на 29% больше в годовом выражении. С начала года они произвели более 15,6 тысячи моторов для автомобилей и другой техники (+9%).